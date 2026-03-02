Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов после судебного заседания у здания Тверского суда, где рассматривалось уголовное дело по факту хулиганства в московской гостинице

Появилась информация о финансах экс-сенатора Джабраилова перед суицидом Baza: у экс-сенатора Джабраилова перед самоубийством заблокировали счета

У бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова заблокировали счета, сообщил Telegram-канал Baza. По информации канала, это началось летом прошлого года из-за того, что он не предоставил налоговой декларации.

Еще одна блокировка счетов, связанная с долгом в 24 тыс. рублей, случилась 20 февраля. Декларации касаются ИП бизнесмена в разных банках.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Джабраилов покончил с собой в одном из гостиничных номеров на улице Тверской в Москве. По версии канала, экс-сенатора сначала доставили в больницу как неизвестного пациента в тяжелом состоянии, а позднее его личность установили охранники.

