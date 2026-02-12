Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 19:17

Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия

Пять государств НАТО подписали декларацию о дальних ударах

Ракета Tomahawk в представлении ИИ Ракета Tomahawk в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Польша, Франция, Германия, Швеция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в развитии возможностей нанесения ударов на большие расстояния, сообщило министерство национальной обороны Польши. Документ подписан в Брюсселе на полях встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.

Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сегодня в Брюсселе подписал документы относительно развития оборонного потенциала, — говорится в сообщении.

Кроме того, Польша совместно со Словакией и Норвегией подписала отдельную декларацию о намерениях. Она касается сотрудничества в развитии огневых возможностей, обмена знаниями, разработки доктрин и обеспечения оперативной совместимости в рамках НАТО.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что НАТО использует образ России как врага для оправдания милитаризации экономики Европы. По его словам, генсек Альянса Марк Рютте продвигает эту риторику, чтобы снизить недовольство избирателей на фоне экономического кризиса и сокращения социальных обязательств.

НАТО
вооружение
Европа
декларации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему малые города становятся центрами для логистических инноваций
Рютте раскрыл, с чем связана безопасность НАТО
Мужчина поигрался с граненым стаканом и попал под нож
Правительство перенесло сроки уплаты утильсбора для автопрома
Суд отказал курскому блогеру Сошникову в возврате Porsche за 24 млн рублей
На Украине раскрыли схему торговли бронью от мобилизации
Суд огласил приговор пенсионеру, спалившему авто полиции на Арбате
Глава УАФ запросил встречу с президентом ФИФА из-за России
Захарова раскрыла, каким взглядом Эпштейн смотрел на Украину
Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
В Кремле раскрыли, какое событие подтолкнуло Путина к карьере разведчика
Новое поручение Путина, новые факты о поверке счетчиков: что дальше
Почему доверие становится решающим фактором в выборе поставщика топлива
В Минкультуры Украины захотели запретить литературу на русском языке
В Госдуме раскрыли отношение России к выборам на Украине
Верховная рада приняла волевое решение из-за диареи у депутатов
Прибалтике указали на критические проблемы с запасами газа
Экс-главу Fesco и вице-президента обвинили в растрате 885 млн рублей
Энергетик ответил, когда Россия увеличит объем добычи нефти
Свекровь-заказчица: киллер убил молодую мать за подержанную легковушку
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.