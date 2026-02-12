Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия Пять государств НАТО подписали декларацию о дальних ударах

Польша, Франция, Германия, Швеция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в развитии возможностей нанесения ударов на большие расстояния, сообщило министерство национальной обороны Польши. Документ подписан в Брюсселе на полях встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.

Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сегодня в Брюсселе подписал документы относительно развития оборонного потенциала, — говорится в сообщении.

Кроме того, Польша совместно со Словакией и Норвегией подписала отдельную декларацию о намерениях. Она касается сотрудничества в развитии огневых возможностей, обмена знаниями, разработки доктрин и обеспечения оперативной совместимости в рамках НАТО.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что НАТО использует образ России как врага для оправдания милитаризации экономики Европы. По его словам, генсек Альянса Марк Рютте продвигает эту риторику, чтобы снизить недовольство избирателей на фоне экономического кризиса и сокращения социальных обязательств.