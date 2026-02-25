ВСУ применили новые мины с эффектом Доплера: что это за оружие

Украинские военные начали применять мины с радиовзрывателями, работающими на основе эффекта Доплера. Они реагируют на изменение радиофона при движении рядом каких-либо объектов. Что это за оружие, насколько оно опасно, как этим минам могут противодействовать российские военные — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых минах ВСУ на основе эффекта Доплера

Подразделения Вооруженных сил Украины начали использовать в зоне СВО мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера, сообщил РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

«Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», — сказал Садовник.

Эксперт добавил, что способы борьбы с такими взрывными устройствами аналогичны методам обнаружения БПЛА, так как их детекция осуществляется за счет выявления радиосигнала и его глушения.

Суть эффекта Доплера (назван в честь первооткрывателя — австрийского физика Кристиана Доплера) заключается в том, что источник волн (в том числе отраженных) движется к наблюдателю, они «сжимаются», их частота растет (звук становится выше, свет смещается в синий спектр). Если источник удаляется, то волны «растягиваются», частота падает (звук становится ниже, свет смещается в красный спектр). Эффект работает для звуковых, световых и радиоволн.

Изначально эффект Доплера использовали в астрономии для наблюдения за удаленными звездами и галактиками (определяли их характеристики по эффекту «красного смещения»). С 1960-х доплеровские датчики движения используются в военной и охранной сферах. В частности, радиолокационные станции используют эффект Доплера для определения скорости воздушных объектов (самолетов, вертолетов, дронов и т. д.). В ракетно-артиллерийской сфере тот же физический принцип применяется для создания дистанционных взрывателей, подрывающих снаряд на подлете к цели. Теперь пришел черед инженерно-саперной сферы, в которой задействуют радиовзрыватели на минах.

Насколько опасны для российских военных новые радиомины ВСУ

Мины на радиовзрывателях представляют серьезную опасность, как и любые другие устройства с возможностью неконтактного подрыва, сказал в беседе с NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков.

«Они опасны, потому что отслеживают объекты. Это широкополосные мины, которые могут обнаружить и воздействовать на человека или машину на сравнительно большом расстоянии. На них не нужно наступать или наезжать. Достаточно оказаться в нескольких метрах или даже в десятках метров — смотря какой тип мины», — сказал Сивков.

Он пояснил, что предыдущее поколение неконтактных мин — это заряды с сейсмовзрывателями, которые реагировали на колебания почвы от проходящего человека. В следующем поколении устройства с доплеровскими взрывателями могут объединить с сейсмическими, подчеркнул он.

«Сейсмомины часто срабатывали на животных. Существовали специальные системы классификации, которые позволяли отличить человека от животного исходя из характера колебаний почвы. Теперь используются новые мины с подрывом по доплеровскому эффекту. Следующий шаг — вполне реальный — может быть в том, что мина, находясь в дежурном режиме, ничего не будет излучать. Когда она начнет фиксировать колебания почвы, то станет включаться на излучение в момент прохождения мимо нее человека и взорвется для его поражения», — объяснил эксперт.

По словам Сивкова, новые мины ВСУ — не украинские, а поставки с Запада. Эксперт подчеркнул, что на Украине нет ни производства микроэлектроники, ни возможности создать малогабаритные радиолокационные станции для дистанционных взрывателей.

Как ВС РФ могут бороться с новыми украинскими радиоминами

Новые мины не смогут оказать серьезного влияния на ход СВО, сказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«Западные страны, снабжающие Киев, уже давно наплевали на все ограничения и соглашения по поводу противопехотных мин. Они гонят на Украину всяческие мины — и магнитные, и сейсмические, теперь с радиовзрывателями. Мы знаем о взрывающихся „лепестках“ и „колокольчиках“, которые применяют массово. Но дело в том, что эти мины ничего не смогут изменить для ВСУ в стратегическом плане. Их удел — чисто тактический уровень. По сути, это вызов нашим инженерным войскам и всем тем, кто занимается системами РЭБ. Средства противодействия уже разрабатываются и даже применяются. Эти мины не станут „вундерваффе“ или оружием надежды», — подчеркнул Дандыкин.

По словам Сивкова, мины на доплеровских взрывателях вынуждены постоянно излучать сигнал, который должен отразиться от идущего человека, что позволяет бороться с ними.

«Появляются благоприятные условия для того, чтобы создать станцию, которая могла бы произвести разминирование путем инициирования подрыва этих мин. Это вполне осуществимо. Кроме того, можно подавлять их работу и даже перехватывать управление ими», — сообщил Сивков.

По данным интернет-ресурса RuNews24, средства борьбы с новой угрозой ВСУ уже разработаны. Инженеры-техники БПЛА создали метод противодействия датчикам на эффекте Доплера, с помощью которого можно утилизировать такие мины на безопасном расстоянии. Таким образом, параллельно с появлением новой угрозы ВСУ в российской армии был сформирован технологический ответ, позволяющий обезвреживать мины, не подпуская бойцов к опасной зоне.

