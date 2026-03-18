Представителям двух профессий повысят пенсионный коэффициент

Врач-терапевт во время приема в поликлинике

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) для педагогических и медицинских работников нужно увеличить, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. Согласно документу, их суммарный ИПК предлагается умножать на 1,5.

Проект федерального закона направлен на повышение уровня социальной защищенности педагогических и медицинских работников, осуществляющих профессиональную деятельность в сферах образования и здравоохранения, — уточнил Миронов.

Авторы инициативы считают, что это компенсирует высокую нагрузку и социальную значимость труда при небольших зарплатах. Принятие закона, по мнению Миронова, повысит престиж профессий, снизит риски бедности в старости и будет стимулировать долгую легальную занятость в этих сферах.

