18 марта 2026 в 02:58

Представителям двух профессий повысят пенсионный коэффициент

Депутат Миронов призвал повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) для педагогических и медицинских работников нужно увеличить, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. Согласно документу, их суммарный ИПК предлагается умножать на 1,5.

Проект федерального закона направлен на повышение уровня социальной защищенности педагогических и медицинских работников, осуществляющих профессиональную деятельность в сферах образования и здравоохранения, — уточнил Миронов.

Авторы инициативы считают, что это компенсирует высокую нагрузку и социальную значимость труда при небольших зарплатах. Принятие закона, по мнению Миронова, повысит престиж профессий, снизит риски бедности в старости и будет стимулировать долгую легальную занятость в этих сферах.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец объяснила, что пенсионерам необходимо лично обращаться за льготами на налог на доходы, имущество и земельный налог. Она отметила, что также личное обращение потребуется, если человек не получил положенную льготу.

