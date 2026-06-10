Хирург назвал главные угрозы для детского отдыха летом

В летний период дети чаще всего получают серьезные травмы из-за катания на самокатах и велосипедах, а также от контакта с ядовитыми растениями, такими как борщевик, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук, детский хирург, главврач и основатель сети многопрофильной семейной клиники Михаил Никитский. По его словам, дополнительную опасность представляют водоемы, где несовершеннолетних подстерегают переохлаждение и скрытые предметы под водой.

Чаще всего летом дети обращаются за медицинской помощью после падений с велосипедов и самокатов, укусов животных и насекомых, а также из-за ожогов и травм на воде. Самая распространенная ошибка родителей — это экономия на защите. Многие считают, что ребенок катается недалеко от дома и шлем ему не нужен. Но при падении даже на небольшой скорости дети ударяются именно головой. Отдельную опасность представляют водоемы и пляжи. Родители недооценивают риск переохлаждения, солнечных ожогов и травм при прыжках в воду. Под водой могут оказаться коряги, осколки стекла и другие предметы. Еще одна летняя проблема — борщевик. Попадание его сока на кожу под воздействием солнца может вызвать тяжелые ожоги, которые нередко требуют хирургического лечения, — пояснил Никитский.

По его мнению, подавляющее большинство летних трагедий можно предотвратить с помощью базовых мер предосторожности. Он добавил, что профилактика всегда проще и безопаснее любого, даже самого квалифицированного лечения.

Ранее подполковник полиции Сергей Туранов заявил, что родителям нельзя оставлять детей одних в местах массового пребывания людей даже на минуту. Он посоветовал установить мобильное приложение по отслеживанию местоположения ребенка или приобрести GPS-брелок.