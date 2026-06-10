Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 07:05

Хирург назвал главные угрозы для детского отдыха летом

Хирург Никитский: главными угрозами для детей летом являются борщевик и самокаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В летний период дети чаще всего получают серьезные травмы из-за катания на самокатах и велосипедах, а также от контакта с ядовитыми растениями, такими как борщевик, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук, детский хирург, главврач и основатель сети многопрофильной семейной клиники Михаил Никитский. По его словам, дополнительную опасность представляют водоемы, где несовершеннолетних подстерегают переохлаждение и скрытые предметы под водой.

Чаще всего летом дети обращаются за медицинской помощью после падений с велосипедов и самокатов, укусов животных и насекомых, а также из-за ожогов и травм на воде. Самая распространенная ошибка родителей — это экономия на защите. Многие считают, что ребенок катается недалеко от дома и шлем ему не нужен. Но при падении даже на небольшой скорости дети ударяются именно головой. Отдельную опасность представляют водоемы и пляжи. Родители недооценивают риск переохлаждения, солнечных ожогов и травм при прыжках в воду. Под водой могут оказаться коряги, осколки стекла и другие предметы. Еще одна летняя проблема — борщевик. Попадание его сока на кожу под воздействием солнца может вызвать тяжелые ожоги, которые нередко требуют хирургического лечения, — пояснил Никитский.

По его мнению, подавляющее большинство летних трагедий можно предотвратить с помощью базовых мер предосторожности. Он добавил, что профилактика всегда проще и безопаснее любого, даже самого квалифицированного лечения.

Ранее подполковник полиции Сергей Туранов заявил, что родителям нельзя оставлять детей одних в местах массового пребывания людей даже на минуту. Он посоветовал установить мобильное приложение по отслеживанию местоположения ребенка или приобрести GPS-брелок.

Здоровье
дети
врачи
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Расчет дронов бригады «Север» уничтожил 10 укреплений ВСУ
Захарова заявила, что выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении
В российском регионе объявили режим ракетной опасности
США отомстили Ирану за подбитый над Ормузом вертолет
Названа цель ударов ВСУ по ЗАЭС
МВФ решил дать Армении $25 млн после выборов
Врач рассказала несмешную правду о «пивном животе»
Во всех регионах УрФО вводили режим ракетной опасности
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремела серия взрывов
ИИ против ВСУ, Зеленский задумал новую сделку: новости СВО на утро 10 июня
Врач назвала продукты, которые снижают «плохой» холестерин
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 июня: инфографика
Полсотни украинских пограничников пропали на ключевом направлении СВО
Подросток оказался в тяжелом состоянии после удара током в Хабаровском крае
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 326 БПЛА
Раскрыты итоги масштабной операции по поиску пропавшей семьи Усольцевых
Силы ПВО сбили летевшие на Москву украинские дроны
В Ростовской области ликвидировали все последствия атаки БПЛА
В Сибири впервые объявили беспилотную опасность
Названа неочевидная причина выпадения волос
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.