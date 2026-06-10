Раскрыты итоги масштабной операции по поиску пропавшей семьи Усольцевых

Возобновленные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье посреди красноярской тайги, не принесли результата, сообщило краевое учреждение «Спасатель» в соцсети «ВКонтакте». По его данным, в операции участвовал сводный отряд из 15 человек и шести единиц техники. Поиски проходили с 4 по 9 июня.

С 4 по 9 июня сводная группировка работников краевого учреждения «Спасатель» в составе 15 человек и 6 единиц техники была задействована в дополнительных мероприятиях по поиску семьи, пропавшей в Манско-Уярском округе. <…> Несмотря на предпринятые усилия, поисковые мероприятия не увенчались успехом, пропавшая семья пока не обнаружена, — говорится в сообщении.

Спасатели обошли более 50 квадратных километров горной тайги. Также ими была обследована и пещера в районе горы Мальвинка. Никаких следов пропавших обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что блокпост в районе поисков семьи Усольцевых установили для ограничения доступа посторонних. По данным правоохранителей, к месту происшествия запретили допускать гражданских.