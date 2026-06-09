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09 июня 2026 в 12:04

Стало известно, зачем перекрыли доступ к месту исчезновения Усольцевых

Блокпост в месте поиска Усольцевых поставили для ограничения доступа посторонних

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Блокпост в районе поисков пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых установили для ограничения доступа посторонних, пишет РИА Новости со ссылкой на краевое ГСУ СК России. По данным правоохранителей, к месту происшествия запретили допускать гражданских.

Я думаю, что блокпост был поставлен в первую очередь от журналистов, да и добровольцы могут пройти на поиски. Так что, думаю, да. Установка блокпоста – хорошее решение, — заявил сын пропавшей Даниил Баталов.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявлял, что семья Усольцевых, если до сих пор находится в живых, может выйти на связь только тогда, когда сама сочтет нужным. По его словам, если супруги и ребенок действительно ушли хитрым способом, не оставив следов, то попытки вынудить их выйти на контакт обречены на провал.

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