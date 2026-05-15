15 мая 2026 в 15:14

«Подстроили свою смерть»: новые версии пропажи семьи Усольцевых

Спустя почти девять месяцев в тайге под Красноярском возобновились поиски семьи Усольцевых, сообщили в отряде «Спасатель». Обнаружат ли поисковики Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину, что нового известно об исчезновении туристов, какие версии выдвинул ИИ — в материале NEWS.ru.

Какие странности появились в деле о пропаже Усольцевых в тайге под Красноярском

В тайге регулярно пропадают люди, отметил в беседе с NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. С момента исчезновения Усольцевых бесследно пропало множество путешественников, заметил он.

«Не понимаю, почему спасателей дергают на эти поиски почти через год? Вероятно, мы не знаем главного. Либо Усольцевы пропали с какими-то секретными технологиями, либо случилось что-то еще, и теперь их обязательно надо найти», — заявил он.

Спасатель не исключил, что семья жива. Если человеку есть где укрыться в тайге, то это вполне возможно, подчеркнул Киселев.

«Вероятно, Усольцевы не хотят, чтобы их нашли, и специально исчезли с радаров либо куда-то переместились», — высказал мнение спасатель.

Сколько туристов посещают Кутурчинское Белогорье, где пропала семья Усольцевых

Гид Алексей Исиченко, который помогал искать супругов и их дочь осенью 2025-го, рассказал NEWS.ru, что в этом году зима в Красноярском крае была очень холодной.

Кутурчинское Белогорье называют таежной сказкой, отметил он. Здесь много красивых многослойных скал необычной формы. В этом районе водятся медведи, косули и маралы.

По словам Исиченко, это достаточно популярное место среди туристов даже сейчас, после пропажи Усольцевых. Охотники построили в тайге избушки, где семья теоретически могла перезимовать.

«На мой взгляд, пока нет ответа, где нужно искать Усольцевых. Маловероятно, что они выжили», — сказал гид.

Что нового известно о пропаже Усольцевых в тайге под Красноярском

Блогер Александр Андрюшенков, также принимавший участие в поисках Усольцевых, заявил NEWS.ru, что в тайге искать их бесполезно.

«Вы не представляете, насколько Сергей серьезный человек и с кем он общается. Они подстроили свою смерть», — высказал мнение блогер.

Андрюшенков предположил, что Усольцевы находятся в Новосибирске или Екатеринбурге.

Между тем адвокат Даниил Лунев заявил, что семья могла скрыться в тайге от кредиторов, угроз или уголовного преследования.

«Необходимо проверить финансовую и личную историю главы семейства Сергея. Не исключено, что он заранее подготовил убежище для родных и выстроил маршрут ухода», — предположил Лунев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в пользу этой версии говорит то, что в машине Усольцевых были найдены вещи. «Возможно, это было сделано специально, чтобы навести следствие на ложный путь», — сказал Лунев.

Что сказали экстрасенсы о пропаже семьи Усольцевых в тайге под Красноярском

Семья могла исчезнуть добровольно, сообщили NEWS.ru в фонде «Загадка Усольцевых», который объединяет людей, интересующихся тайнами человечества. В него входят исследователи природы, уфологи, ученые, а также ряд журналистов.

«Мы обратились к экстрасенсам. Они сказали, что Усольцевы несколько месяцев живут в избушке в глухой тайге», — подчеркнули представители организации.

В фонде предположили, что Усольцевы запаслись продуктами, а также взяли с собой фильмы и книги для обучения ребенка.

«Глава семьи Сергей посчитал ситуацию в мире тревожной и предпочел укрыться вместе с родными в тайге», — высказали мнение представители организации.

Какие новые версии исчезновения семьи Усольцевых выдвинул ИИ

По мнению ChatGPT, вероятнее всего, семья Усольцевых погибла. Версия о добровольном отшельничестве крайне маловероятна, сделал вывод ИИ.

«Перезимовать в горно-таежной местности Красноярского края с пятилетним ребенком без профессиональной подготовки и огромных запасов провизии невозможно. Оставленные у машины женская обувь и детские вещи — признак паники и бегства, например от медведя», — сообщила нейросеть.

ИИ также отметил, что члены семьи могли упасть в труднодоступный провал массива Буратинка, который был покрыт растительностью или снегом.

«Вероятно, тела Усольцевых обнаружат через 7–14 дней при прочесывании местности. Если они находятся в труднодоступных расщелинах или под завалами, их могут найти туристы летом», — сообщила нейросеть.

Что произошло с семьей Усольцевых в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов семьи обнаружить не удалось. В Следственном комитете РФ считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых.

