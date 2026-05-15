Стало известно, что может стоять за постоянными поисками Усольцевых

Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла обладать секретными данными и технологиями, предположил в беседе с NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его словам, это объясняет возобновление поисков исчезнувших спустя почти год.

Я не понимаю, почему спасателей дергают на эти поиски почти через год. Вероятно, мы не знаем главного. Либо они пропали с какими-то секретными технологиями, либо с чем-то еще, из-за чего обязательно надо их найти. Люди исчезают, в том числе в тайге, регулярно. Явно мы не обладаем нужной информацией [о возобновлении поисков], — сказал Киселев.

Ранее представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду сообщила, что первыми на возобновившиеся поиски семьи Усольцевых отправятся координатор и пилоты БПЛА для оценки обстановки. Специалисты будут работать в тесном взаимодействии с экстренными службами региона.

До этого инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Евгений Ногин заявил, что поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновятся не раньше 20 мая. По его словам, сейчас в лесу и горах лежат сугробы.