В Белоруссии появится второй туристический центр Союзного государства

Второй туристический информационный центр Союзного государства может появиться в Белоруссии уже в следующем году, заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. По его словам, ведется активная совместная работа.

Идет активная совместная работа, создается центр информационно-туристического обслуживания <...> в Смоленске. В будущем году мы планируем аналогичный центр создать в Белоруссии, — подчеркнул Глазьев.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров 14–15 июня посетит с рабочим визитом Минск, где проведет переговоры с руководством Белоруссии. Программой предусмотрены аудиенция у президента страны Александра Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел страны Максимом Рыженковым.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские страны, включая Францию, стремятся рассорить Москву и Минск, но эти попытки обречены на провал. Так она прокомментировала сообщения о телефонном разговоре Лукашенко и французского лидера Эммануэля Макрона.