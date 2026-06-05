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05 июня 2026 в 09:39

В Белоруссии появится второй туристический центр Союзного государства

Сергей Глазьев Сергей Глазьев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Второй туристический информационный центр Союзного государства может появиться в Белоруссии уже в следующем году, заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. По его словам, ведется активная совместная работа.

Идет активная совместная работа, создается центр информационно-туристического обслуживания <...> в Смоленске. В будущем году мы планируем аналогичный центр создать в Белоруссии, — подчеркнул Глазьев.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров 14–15 июня посетит с рабочим визитом Минск, где проведет переговоры с руководством Белоруссии. Программой предусмотрены аудиенция у президента страны Александра Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел страны Максимом Рыженковым.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские страны, включая Францию, стремятся рассорить Москву и Минск, но эти попытки обречены на провал. Так она прокомментировала сообщения о телефонном разговоре Лукашенко и французского лидера Эммануэля Макрона.

Страны СНГ
Белоруссия
Россия
Сергей Глазьев
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