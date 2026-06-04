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04 июня 2026 в 11:29

МИД России анонсировал зарубежную поездку Лаврова

МИД России: Лавров 14–15 июня посетит Минск с рабочим визитом

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров 14–15 июня посетит с рабочим визитом Минск, где проведет переговоры с руководством Белоруссии, заявила представитель российского дипведомства Мария Захарова на брифинге на полях ПМЭФ. Программой визита предусмотрены аудиенция у президента Александра Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел страны Максимом Рыженковым, передает корреспондент NEWS.ru.

С 14 по 15 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Минск. Программой пребывания предусмотрена его аудиенция у президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел Максимом Владимировичем Рыженковым в узком и широком форматах, — указала дипломат.

Кроме того, запланировано возложение венка к монументу Победы в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В ходе встреч предполагается рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки, особое внимание уделят дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также повышению международного профиля объединения.

Ранее Захарова сообщала, что Лавров 4 июня проведет переговоры с рядом иностранных коллег на полях Петербургского международного экономического форума. Также глава российского внешнеполитического ведомства даст интервью российским журналистам.

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