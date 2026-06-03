Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ Захарова: Лавров в рамках ПМЭФ проведет переговоры с зарубежными коллегами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 июня проведет переговоры с рядом иностранных коллег на полях Петербургского международного экономического форума, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Также глава российского внешнеполитического ведомства даст интервью российским журналистам, передает пресс-служба МИД РФ.

На 4 июня запланированы интервью министра иностранных дел России С. В. Лаврова ведущим российским СМИ. Кроме того, как ожидается, на полях форума состоится ряд встреч министра с его зарубежными коллегами, — сказано в сообщении.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Саудовская Аравия будет присутствовать на ПМЭФ в серьезном формате. По его словам, развитие связей с Эр-Риядом крайне важно для Москвы. Дмитриев добавил, что у обеих стран много совместных успехов, в том числе сделка ОПЕК, которая позволила стабилизировать мировые цены, спрос и предложение на энергетических рынках.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2026 затронет как экономические, так и политические вопросы. Все же главная часть выступления будет посвящена экономике, добавил представитель Кремля.