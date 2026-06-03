Саудовская Аравия примет участие в ПМЭФ в серьезном формате

Саудовская Аравия будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме в очень серьезном формате, а Россия продолжит выстраивать с ней конструктивные отношения, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках ПМЭФ. По его словам, развитие связей с Эр-Риядом крайне важно для Москвы, передает РИА Новости.

Развитие отношений с Саудовской Аравией крайне важно для России. У нас много совместных успехов, в том числе сделка ОПЕК, которая позволила стабилизировать мировые цены, спрос и предложение на энергетических рынках. У нас много совместных инвестиций с Саудовской Аравией, в том числе в инфраструктуру. Саудовская Аравия будет представлена на этом форуме в очень серьезном формате, — отметил Дмитриев.

Он обратил внимание, что в составе делегации в том числе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Глава РФПИ подчеркнул, что еще 10 лет назад отношения между странами были крайне негативными, но с тех пор все изменилось.

Ранее Дмитриев сообщил, что Евросоюз потерял около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики. По его мнению, страны содружества ведут свою экономику к коллапсу, именно поэтому важно присутствие на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков.