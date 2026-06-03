ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 09:03

Саудовская Аравия примет участие в ПМЭФ в серьезном формате

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Саудовская Аравия будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме в очень серьезном формате, а Россия продолжит выстраивать с ней конструктивные отношения, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках ПМЭФ. По его словам, развитие связей с Эр-Риядом крайне важно для Москвы, передает РИА Новости.

Развитие отношений с Саудовской Аравией крайне важно для России. У нас много совместных успехов, в том числе сделка ОПЕК, которая позволила стабилизировать мировые цены, спрос и предложение на энергетических рынках. У нас много совместных инвестиций с Саудовской Аравией, в том числе в инфраструктуру. Саудовская Аравия будет представлена на этом форуме в очень серьезном формате, — отметил Дмитриев.

Он обратил внимание, что в составе делегации в том числе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Глава РФПИ подчеркнул, что еще 10 лет назад отношения между странами были крайне негативными, но с тех пор все изменилось.

Ранее Дмитриев сообщил, что Евросоюз потерял около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики. По его мнению, страны содружества ведут свою экономику к коллапсу, именно поэтому важно присутствие на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков.

Власть
Саудовская Аравия
Кирилл Дмитриев
ПМЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет-разведчик НАТО заметили в небе над Калининградской областью
В МО России призвали к согласованным шагам министерств обороны ОДКБ
Собчак появилась на ПМЭФ в красном галстуке и гольфах с подтяжками
Нейробиолог назвал неожиданную причину развития депрессии
Офтальмолог ответил, как получить суперхрусталик по ОМС
В ОДКБ подготовили новые решения по укреплению сил организации
«Варварские методы»: экономист объяснил, почему США атаковали Иран
SIM-карта в фото и наркотики в журнале: истории тюремного цензора
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.