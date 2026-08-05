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05 августа 2026 в 04:30

Россиян ожидают еще две сокращенные рабочие недели в 2026 году

В ноябре и декабре россиян ждут сокращенные рабочие недели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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До конца 2026 года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели, заявила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она отметила, что выходные стоит ожидать в ноябре и декабре.

В 2026 году нас ждут еще две короткие недели — в ноябре и в декабре, — сказала эксперт.

Первая неделя связана с празднованием Дня народного единства, который в 2026 году выпадает на среду. Вторая короткая рабочая неделя ожидается в конце декабря. Как уточнила Иванова-Швец, она продлится три дня с 28 по 30 декабря.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил объявить 1 сентября выходным днем для родителей школьников. По его мнению, необходимо закрепить эту норму в Трудовом кодексе, чтобы родители могли официально получить дополнительный выходной.

До этого Миронов указал, что для повышения рождаемости в России нужно увеличить материнский капитал и ввести меры для погашения ипотеки при рождении детей. Российские семьи считают недостаток дохода и отсутствие собственного жилья главным препятствием, констатировал он.

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