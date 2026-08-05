Назван средний размер пенсии по старости в России Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тыс. рублей

Средняя пенсия по старости в России по состоянию на 1 июля 2026 года составила 27 224 рубля в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. За год средний размер пенсии увеличился примерно на 2 тыс. рублей.

На 1 июля 2025 года этот показатель составлял 25 098 рублей. Согласно данным Социального фонда, средняя пенсия по старости у работающих пенсионеров составляет 24 929 рублей в месяц. Неработающие пенсионеры в среднем получают 27 850 рублей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что работающие пенсионеры в России сохраняют широкий перечень льгот, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. По его словам, получатели пенсии по старости или за выслугу лет вправе раз в год брать два оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации.

До этого депутат Госдумы Алексей Куринный напомнил, что право на бесплатный земельный участок имеют многодетные семьи, Герои России и Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и матери-героини. По его словам, такая возможность также предусмотрена для участников программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар в Арктике».