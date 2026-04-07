«Я бы не обольщался»: Глазьев раскрыл глаза на снятие санкций с России Глазьев: снятие санкций с Союзного государства не носит системный характер

Рассчитывать на системную отмену санкций США в адрес России и Белоруссии пока не стоит, заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Запад интересует избавление лишь от ограничений, которые ему не выгодны.

Я бы не обольщался насчет снятия санкций, потому что снимают санкции с тех сфер, от которых Запад сегодня сильно зависит, — сказал Глазьев.

Ранее власти США решили отменить санкции в отношении Министерства финансов Белоруссии и двух банков республики, а также компании «Беларуськалий». В минфине США уточнили, что из-под действия ограничительных мер выводятся Белинвестбанк и Банк развития.

До этого Европейский суд отклонил апелляции пяти российских бизнесменов на введенные против них санкции. Речь идет о Дмитрии Пумпянском, Тигране Хадавердяне, Викторе Рашникове, Дмитрии Мазепине и Германе Хане. Решение было вынесено одновременно по всем пяти раздельно поданным искам.

Кроме того посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что британцы устали от антироссийских санкций, которые бьют по их карманам. По его словам, далеко не все жители Соединенного Королевства поддерживают конфронтационный настрой своих властей.