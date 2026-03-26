26 марта 2026 в 08:07

Посол РФ указал на усталость британцев от антироссийских санкций

Британцы устали от антироссийских санкций, которые бьют по их карманам, заявил ТАСС посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Он отметил, что далеко не все жители королевства поддерживают конфронтационный настрой своих властей.

Ощущается усталость населения от вводимых Лондоном нелегитимных санкций, бьющих в первую очередь по кошелькам самих англичан, — сказал Келин.

Посол указал, что на фоне таких настроений ряд политических сил в Великобритании высказывают альтернативную точку зрения по отношениям с Россией. Он напомнил, что, например, движение «зеленых» недавно предлагало вести диалог с Москвой.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что петиция с требованием принять экстренный план в энергетической сфере, включающий отмену антироссийских санкций, была запущена во Франции. Он считает, что реализация этих мер неизбежно приведет к выходу Франции из ЕС, поскольку именно Брюссель отвечает за санкционную политику.

До этого Келин заявил, что темпы роста экономики Великобритании и других европейских стран стагнируют из-за разрыва отношений с Россией и конфронтации на Украине. По его словам, Европа бросила все ресурсы на противостояние.

