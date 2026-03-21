21 марта 2026 в 18:32

Во Франции захотели снять санкции с России

Во Франции запустили петицию о снятии санкций с России

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Jonathan Rebboah/Global Look Press
Петиция с требованием принять экстренный план в энергетической сфере, включающий отмену антироссийских санкций для возобновления доступа к дешевым углеводородам, была запущена во Франции, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Политик также отметил, что реализация этих мер неизбежно приведет к выходу Франции из Евросоюза, поскольку именно Брюссель отвечает за санкционную политику.

[Президент Франции Эммануэль] Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов: <...> снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам, — написал он.

Ранее на сайте официального журнала Евросоюза было опубликовано решение о продлении всех антироссийских санкций до 24 февраля 2027 года. Согласно документу, ограничительные меры останутся в силе на ближайший год.

Кроме того, аналитик Рафаэлль Оклер заявил, что Евросоюз сам заманил себя в санкционную ловушку. По словам эксперта, сегодня российскими энергоресурсами пользуются все, кроме европейцев, и если континент продолжит отказываться от сырья из РФ, ему придется навсегда попрощаться с собственной промышленностью.

