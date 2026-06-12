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12 июня 2026 в 14:46

Скончался один из самых влиятельных художников XX века

Британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет в своем доме в Лондоне, сообщает Sky News со ссылкой на его представителя. Хокни считается одной из ключевых фигур британского современного искусства и одним из наиболее известных представителей поп-арта.

Знаменитый британский художник Дэвид Хокни, одна из важнейших фигур в современном искусстве как XX, так и XXI веков, мирно скончался у себя дома 11 июня 2026 года, за месяц до своего 89-летия, — сказано в сообщении.

Широкую известность Хокни получил в 1960-х годах. В 2018 году его работа «Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)» была продана на аукционе в Нью-Йорке за $90 млн (6,51 млрд рублей), установив рекорд для произведений живущего художника.

В 2020 году картина Хокни «Всплеск» была продана на торгах за £24,1 млн (2,34 млрд рублей). При этом прогнозируемая стоимость лота составляла £20–30 млн (1,94 — 2,91 млрд рублей). До этого «Всплеск» на торги выставляли в 2006 году.

До этого бюро королевского двора Таиланда сообщило, что старшая дочь короля, принцесса Баджракитиябха, скончалась после продолжительной болезни в возрасте 47 лет. Согласно официальному заявлению, принцесса умерла вечером 11 июня в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда.

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