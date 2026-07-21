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21 июля 2026 в 15:24

Скончался народный художник России Владимир Пименов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Народный художник России Владимир Пименов умер на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств. Причины смерти не раскрываются.

Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 20 июля 2026 года на 86-м году жизни скончался Владимир Сергеевич Пименов — народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств, — говорится в сообщении.

В академии отметили, что творчество Пименова было посвящено жизни российской провинции, ее красоте и очарованию. Главной темой его работ стал родной город Зарайск, его история, жители и окружающие места. Ему посвящены циклы «Семейная хроника», «Зарайская среда обитания», «Стрелецкая слобода» и другие. Одним из заметных достижений Пименова стала портретная галерея четырех поколений семьи Новинских, созданная в 2002–2009 годах и переданная в Московский музей современного искусства и музей «Зарайский кремль».

Ранее умерла режиссер программы КВН и вдова телеведущего Александра Маслякова Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. В 1966 году Маслякова начала работать ассистентом режиссера программы «Клуб веселых и находчивых» в молодежной редакции Центрального телевидения. С 1993 года занималась развитием КВН и участвовала в подготовке и отборе материалов для шоу.

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