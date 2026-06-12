Стали известны подробности о матери и сыне, погибших в ДТП в Екатеринбурге В МВД рассказали о погибших в ДТП у храма в Екатеринбурге

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости подробности о погибших в ДТП у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге — женщине и ее сыне. По его словам, мать возглавляла родительский комитет школы, где учился ее сын. Он должен был пойти в четвертый класс.

Екатерина Анатольевна Соколова, 1983 года рождения, кроме основного места работы, была еще на общественных началах руководителем родительского комитета общеобразовательной школы 48, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Там же учился ее младший сын Саша, 2016 года рождения. Первого сентября он бы пошел в четвертый класс, — сообщил Горелых.

По его словам, директор школы охарактеризовала погибших ребенка и его мать исключительно с положительной стороны и не смогла сдержать слез. Горелых также сообщил, что соседи и коллеги отзываются о семье как о доброй и отзывчивой, активно участвовавшей в общественной жизни.

В Екатеринбурге у храма Большой Златоуст произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которого погибли четыре человека, включая девятилетнего ребенка, еще шесть пострадали. СК возбудил уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.