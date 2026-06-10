Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 19:59

Автобус протаранил толпу пешеходов в центре Екатеринбурга

Четыре человека погибли после наезда автобуса в центре Екатеринбурга

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре человека погибли при наезде автобуса на пешеходов в Екатеринбурге, передает Госавтоинспекция. В ведомстве добавили, что авария произошла в Ленинском районе на улице 8 Марта.

В результате происшествия четверо человек погибли. Количество раненых и личности погибших в настоящее время устанавливаются полицией, — сообщили в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал Baza, легковой автомобиль и автобус столкнулись на перекрестке. От удара водитель автобуса выехал на пешеходную зону, где шла толпа людей.

Ранее российский гражданин скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в курортном городе Аланья. В дипмиссии подтвердили готовность помочь в оформлении документов для репатриации тела на родину. Молодой человек, передвигающийся на мотоцикле, получил тяжелые травмы после столкновения с микроавтобусом и был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.

До этого легковой автомобиль на полной скорости протаранил здание депо пожарной части в Грозном. Двое сотрудников МЧС погибли на месте.

Регионы
ДТП
Екатеринбург
Свердловская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ужасная трагедия»: Паслер поручил проверить перевозчиков после ДТП
Ребенок погиб в аварии с автобусом в центре Екатеринбурга
Названа причина наезда на пешеходов в центре Екатеринбурга
Смертельное ДТП с автобусом в Екатеринбурге 10 июня: детали, сколько жертв
В Индии слон насмерть растоптал женщину, которая вела сына в школу
ВСУ атаковали поселок Климово в Брянской области
ВСУ пытались оставить без воды тысячи жителей российского города
Смертельное ДТП с влетевшим в храм автобусом попало на видео
Подрыв «Обороны Севастополя», резкое похолодание, сделка по дронам: что дальше
Автобус протаранил толпу пешеходов в центре Екатеринбурга
Иск о защите чести и деловой репутации Дерипаски поступил в суд Москвы
Путин выразил соболезнования родным Чурсиной
«Нам ничего не нужно»: Трамп обрушился на Канаду и Мексику
Жители Кубани остались без воды из-за аварии на водозаборе
Миронов предложил депортировать семьи мигрантов-нарушителей
Ребенка бросили в багажник и связали веревкой из-за спора о вейпе
США атаковали танкер в Оманском заливе
Трамп признал, что США украли у Ирана миллионы баррелей нефти
Звезда «Ландышей» отметила равнодушную реакцию индустрии на сериал об СВО
Трамп раскрыл, чего ему не хватает для сделки с Ираном
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.