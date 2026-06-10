Автобус протаранил толпу пешеходов в центре Екатеринбурга Четыре человека погибли после наезда автобуса в центре Екатеринбурга

Четыре человека погибли при наезде автобуса на пешеходов в Екатеринбурге, передает Госавтоинспекция. В ведомстве добавили, что авария произошла в Ленинском районе на улице 8 Марта.

В результате происшествия четверо человек погибли. Количество раненых и личности погибших в настоящее время устанавливаются полицией, — сообщили в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал Baza, легковой автомобиль и автобус столкнулись на перекрестке. От удара водитель автобуса выехал на пешеходную зону, где шла толпа людей.

Ранее российский гражданин скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в курортном городе Аланья. В дипмиссии подтвердили готовность помочь в оформлении документов для репатриации тела на родину. Молодой человек, передвигающийся на мотоцикле, получил тяжелые травмы после столкновения с микроавтобусом и был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.

До этого легковой автомобиль на полной скорости протаранил здание депо пожарной части в Грозном. Двое сотрудников МЧС погибли на месте.