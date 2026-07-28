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28 июля 2026 в 14:46

Стала известна личность погибшего в страшном ДТП на Калужском шоссе

Герой СВО вместе с другом погибли в аварии на Калужском шоссе в Новой Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Новой Москве на Калужском шоссе жуткая авария унесла жизни 22-летнего участника СВО и его 26-летнего товарища — оба сгорели заживо в легковушке, пишет MK.RU. По его информации, инцидент произошел вечером 27 июля.

В материале говорится, что молодой военный направлялся в часть под Чеховом и вез приятеля, встреченного на столичном вокзале. Тот только приехал поступать в Пензенское военное училище и до сентября решил побыть в Подмосковье.

По предварительной версии, BMW бойца уходил от столкновения с мотоциклом Yamaha и вылетел на встречную, где столкнулся с фурой. Обе машины вспыхнули — водитель грузовика спасся, а из легковушки никто выбраться не сумел. Мотоциклист не пострадал.

Издание пишет, что погибший военнослужащий находился на СВО около двух лет, столько же у него был стаж вождения. Автомобиль 2001 года выпуска, как сказано в публикации, он купил у сослуживца в феврале.

Ранее сообщалось, что плохое самочувствие водителя рейсового автобуса стало причиной ДТП в Москве. По информации источника, мужчина потерял управление и транспортное средство врезалось в дерево. По данным Мосгортранса, причиной аварии стал кратковременный приступ недомогания у водителя.

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