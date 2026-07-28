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28 июля 2026 в 14:18

Стала известна причина ДТП с автобусом в Москве, где пострадали 17 человек

Плохое самочувствие водителя автобуса привело к ДТП с 17 пострадавшими в Москве

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
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Плохое самочувствие водителя рейсового автобуса стало причиной ДТП в Москве, в котором пострадали 17 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. По их данным, мужчина потерял управление, и транспортное средство врезалось в дерево.

Предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем. Он потерял управление, после чего транспортное средство врезалось в дерево, — отметили в оперативных службах.

В Мосгортрансе также подтвердили эту информацию. По данным ведомства, причиной аварии стал кратковременный приступ недомогания у водителя.

Ранее в Сети появилось видео с моментом столкновения пассажирского автобуса с деревом на юге Москвы. По информации источника, авария произошла на улице Академика Миллионщикова напротив больницы имени Юдина.

До этого иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в большегруз на трассе в Омской области. Трагедия произошла на автодороге Тюмень — Омск. Водитель Renault скончалась от полученных травм. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали двух ее дочерей.

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