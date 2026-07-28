Офицер сообщил о ситуации под Ореховом

Офицер сообщил о ситуации под Ореховом Вооруженные силы России начали отрезать основные силы ВСУ от Орехова

Солдаты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» начали отрезать основные силы ВСУ от города Орехова в Запорожской области, сообщил командир разведывательной роты Дмитрий. По его словам, которые приводит РИА Новости, в операции принимают участие подразделения беспилотных систем разведчиков и расчеты ударных БПЛА штурмовой роты.

Операторы БПЛА разведроты и штурмовой роты дивизии совместными действиями отрезают от Орехова основные силы противника, не давая возможности перебросить подкрепление и усилить позиции у Орехова, — заявил военнослужащий.

Он добавил, что бойцы СВО активно выслеживают артиллерийские позиции противника. После этого вооруженные силы уничтожают их.

Ранее военнослужащие 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск ударили по двум пунктам временной дислокации ВСУ. Они находились на Алексеево-Дружковском направлении.

Кроме того, Минобороны России раскрыло, что украинская армия за минувшие сутки потеряла порядка 1410 солдат. Вооруженные силы также поразили порты и суда противника.