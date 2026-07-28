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28 июля 2026 в 14:52

Эксперт предупредил о «вялом» удешевлении ипотеки

Аналитик Окишев: снижение ставки ЦБ не даст мгновенного эффекта для ипотек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта — это лишь формальный сигнал, а не триггер для обвала ипотечных ставок, заявил NEWS.ru генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев. В ближайшие месяцы кредиты будут дешеветь крайне медленно, а банки не намерены спешить с пересмотром условий, отметил он.

Ипотека и кредиты будут дешеветь, но не сразу. Банки не спешат массово пересматривать ставки: они уже частично заложили ожидания смягчения в свои продукты. Мгновенного эффекта от снижения на 0,25 п. п. не стоит. Процесс будет постепенным и дозированным, — сказал Окишев.

По его словам, ставки по кредитам в топ-20 банках уже две недели подряд снижаются, но существенного облегчения условий ждать пока не стоит.

Глобального влияния на рыночную ипотеку это снижение не окажет, — подчеркнул Окишев.

Ранее Центральный банк России принял решение понизить ключевую ставку до 14%, снижение показателя происходит уже 10-й раз подряд. В обосновании решения указывается, что экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами.

Также брокер Дмитрий Ракута рассказал, что семейную ипотеку лучше всего успеть оформить до 1 октября 2026 года. Он подчеркнул, что после этого срока изменятся многие параметры, под которые нужно будет подпадать.

Экономика
Россия
ипотека
ключевая ставка
кредиты
Екатерина Свинова
Е. Свинова
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