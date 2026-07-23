Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 15:44

Брокер дал совет по семейной ипотеке

Брокер Ракута: семейную ипотеку лучше успеть оформить до 1 октября

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Семейную ипотеку лучше всего успеть оформить до 1 октября 2026 года, посоветовал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. В разговоре с URA.RU он подчеркнул, что после этого срока изменятся многие параметры, под которые нужно будет подпадать. По его словам, семейная ипотека является наиболее выгодной программой для покупки жилья на данный момент в России.

Семейная ипотека — это последняя программа, по которой можно более-менее выгодно приобрести жилье. С 1 октября много параметров нужно будет соблюсти, чтобы претендовать на эту программу и чтобы получить одобрение по измененным условиям. Если есть возможность у семьи купить недвижимость, это нужно делать до 1 октября. Дальше все будет зависеть от новых условий, — пояснил брокер.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что ипотечный платеж можно уменьшить с помощью рефинансирования или реструктуризации. Однако, по его словам, банк может отказать в предоставлении услуги при наличии просрочек.

Общество
ипотеки
семьи
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протоиерей Ткачев объяснил, почему не стоит завидовать богатым людям
В Госдуме напомнили, кому положен бесплатный проезд к месту отпуска
Диетолог посоветовала, как сделать полезное блюдо вкусным
В Госдуме высказались на внедрение русского языка в бразильских школах
Мишустин рассказал о ситуации в приграничных регионах
Ветеран СВО поделился своим лучшим воспоминанием с фронта
Скончался пострадавший при обстреле магазина в Энергодаре мужчина
Суд закрыл рассмотрение иска к Газманову на 44 млн рублей
Раскрыты причины крушения самолета в Оренбургской области
Появились кадры с прохожим, который плюнул в премьера Венгрии
Терапевт объяснила, как работать на даче без вреда для здоровья
Арестович раскритиковал нового главкома ВСУ после слов о русских
Подросток поджог шкафы на железной дороге в Петербурге
Гигантская пропасть разверзлась посреди трассы в горах Дагестана
Слуцкий высказался о словах Рубио про урегулирование конфликта на Украине
Врач объяснила, какие шаги помогут бросить курить
Полиция Польши депортирует украинца за ложную тревогу в метро
Эндокринолог перечислила главных врагов когнитивного здоровья
Тысяча иностранных наемников ВСУ попала в международный розыск
Ребенок принял магниты за конфеты и попал в реанимацию
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.