Брокер дал совет по семейной ипотеке

Семейную ипотеку лучше всего успеть оформить до 1 октября 2026 года, посоветовал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. В разговоре с URA.RU он подчеркнул, что после этого срока изменятся многие параметры, под которые нужно будет подпадать. По его словам, семейная ипотека является наиболее выгодной программой для покупки жилья на данный момент в России.

Семейная ипотека — это последняя программа, по которой можно более-менее выгодно приобрести жилье. С 1 октября много параметров нужно будет соблюсти, чтобы претендовать на эту программу и чтобы получить одобрение по измененным условиям. Если есть возможность у семьи купить недвижимость, это нужно делать до 1 октября. Дальше все будет зависеть от новых условий, — пояснил брокер.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что ипотечный платеж можно уменьшить с помощью рефинансирования или реструктуризации. Однако, по его словам, банк может отказать в предоставлении услуги при наличии просрочек.