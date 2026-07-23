Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 07:05

Россиянам объяснили, как уменьшить платеж по ипотеке в 2026 году

Депутат Чаплин: рефинансирование или реструктуризация снизят ипотечный платеж

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ипотечный платеж можно уменьшить с помощью рефинансирования или реструктуризации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Однако, по его словам, банк может отказать в предоставлении услуги при наличии просрочек.

Уменьшить ежемесячную нагрузку по кредиту можно двумя основными путями. Первый — реструктуризация в текущем банке, предполагающая увеличение срока договора. Это наиболее простой способ, который не требует перехода в другую кредитную организацию и сбора дополнительного пакета документов. Второй — рефинансирование в другом банке, когда старый кредит закрывается за счет нового, что позволяет не только скорректировать ставку, но и продлить период погашения. Выбор зависит от конкретной ситуации, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что рефинансирование целесообразно, когда рыночные ставки падают на 1–2% относительно текущего уровня. По словам депутата, такая мера способствует снижению как размера ежемесячного платежа, так и общей переплаты по кредиту. Однако, отметил парламентарий, если до конца срока осталось менее половины, этот инструмент теряет смысл.

Основные причины отказа банка в рефинансировании или реструктуризации — испорченная кредитная история, текущие просрочки по ипотеке или невозможность документально подтвердить снижение дохода. В некоторых случаях банк может посчитать реструктуризацию экономически неоправданной. Следует внимательно проанализировать ситуацию, подготовить полный пакет документов, подтверждающих падение дохода, и попытаться подать заявку в другой банк. Важно обращаться до возникновения просроченной задолженности — это значительно повышает вероятность положительного решения, — добавил Чаплин.

Ранее стало известно, что Тува, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия возглавили рейтинг российских регионов по развитию ипотеки. После двух лет спада рынок жилищного кредитования снова оживился.

Власть
кредиты
ипотеки
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова обрисовала перспективы войны на Ближнем Востоке
Переговоры между РФ и США стартовали в Маниле
«Пострадавшие и серьезные последствия»: ВСУ атаковали Воронежскую область
Россиянам объяснили, как уменьшить платеж по ипотеке в 2026 году
Новые правила передачи показаний счетчиков воды с 1 августа: что изменится
Россиянам дали совет по защите денег на счете
Психолог описала ситуации, когда нужно жестко отстаивать личные границы
Нутрициолог рассказала об опасности кинзы и ее семян
Украинские дроны атаковали объект ТЭК под Ульяновском
Сенатор ответил, когда семьи с детьми получат право на ипотечные каникулы
Раскрыты результаты ударов ВС РФ по портам в Одесской области
Врач рассказала, что происходит с мозгом и телом после 25 часов без сна
Российские десантники лишили ВСУ путей снабжения под Запорожьем
Врач предупредила о страшных последствиях принятия горячего душа
«Трамп нам не друг»: депутат Афонин о Западе, выборах и финале СВО
Поразили несколько целей ВСУ в Черном море: успехи ВС РФ к утру 23 июля
ВСУ тщетно пытаются сдержать наступление армии РФ в районе Любицкого
Кинолог объяснил, как вести себя с чужой собакой
Украина требует у Польши поддержки в эксплуатации МиГ-29
Ретейлер ответил, как музыка в магазинах влияет на покупки
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.