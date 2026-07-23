Россиянам объяснили, как уменьшить платеж по ипотеке в 2026 году

Россиянам объяснили, как уменьшить платеж по ипотеке в 2026 году Депутат Чаплин: рефинансирование или реструктуризация снизят ипотечный платеж

Ипотечный платеж можно уменьшить с помощью рефинансирования или реструктуризации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Однако, по его словам, банк может отказать в предоставлении услуги при наличии просрочек.

Уменьшить ежемесячную нагрузку по кредиту можно двумя основными путями. Первый — реструктуризация в текущем банке, предполагающая увеличение срока договора. Это наиболее простой способ, который не требует перехода в другую кредитную организацию и сбора дополнительного пакета документов. Второй — рефинансирование в другом банке, когда старый кредит закрывается за счет нового, что позволяет не только скорректировать ставку, но и продлить период погашения. Выбор зависит от конкретной ситуации, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что рефинансирование целесообразно, когда рыночные ставки падают на 1–2% относительно текущего уровня. По словам депутата, такая мера способствует снижению как размера ежемесячного платежа, так и общей переплаты по кредиту. Однако, отметил парламентарий, если до конца срока осталось менее половины, этот инструмент теряет смысл.

Основные причины отказа банка в рефинансировании или реструктуризации — испорченная кредитная история, текущие просрочки по ипотеке или невозможность документально подтвердить снижение дохода. В некоторых случаях банк может посчитать реструктуризацию экономически неоправданной. Следует внимательно проанализировать ситуацию, подготовить полный пакет документов, подтверждающих падение дохода, и попытаться подать заявку в другой банк. Важно обращаться до возникновения просроченной задолженности — это значительно повышает вероятность положительного решения, — добавил Чаплин.

Ранее стало известно, что Тува, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия возглавили рейтинг российских регионов по развитию ипотеки. После двух лет спада рынок жилищного кредитования снова оживился.