Россиянин погиб в ДТП в турецкой Аланье Генконсульство России сообщило о гибели россиянина в Аланье

Российский гражданин скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в курортном городе Аланья, Турция, сообщило генеральное консульство РФ в провинции Анталья. В дипмиссии отметили, что готовы помочь в оформлении документов для репатриации тела на родину погибшего, передает РИА Новости.

В связи с поступившей информацией о гибели россиянина в результате ДТП в городе Аланья генконсульство России в Анталье находится в контакте с правоохранительными органами, которые проводят следственные мероприятия, и с родственниками погибшего и готово оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Россию, — сообщили в дипмиссии.

По информации газеты Yeni Alanya, 20-летний россиянин, управляя мотоциклом, столкнулся с микроавтобусом на трассе D-400 в районе Махмутлар 9 июня. Молодой человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.

Ранее гражданку России освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме. По данным посольства РФ в Янгоне, в апреле женщина получила предложение о трудоустройстве за рубежом.