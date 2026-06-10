Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 18:45

Россиянин погиб в ДТП в турецкой Аланье

Генконсульство России сообщило о гибели россиянина в Аланье

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский гражданин скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в курортном городе Аланья, Турция, сообщило генеральное консульство РФ в провинции Анталья. В дипмиссии отметили, что готовы помочь в оформлении документов для репатриации тела на родину погибшего, передает РИА Новости.

В связи с поступившей информацией о гибели россиянина в результате ДТП в городе Аланья генконсульство России в Анталье находится в контакте с правоохранительными органами, которые проводят следственные мероприятия, и с родственниками погибшего и готово оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Россию, — сообщили в дипмиссии.

По информации газеты Yeni Alanya, 20-летний россиянин, управляя мотоциклом, столкнулся с микроавтобусом на трассе D-400 в районе Махмутлар 9 июня. Молодой человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.

Ранее гражданку России освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме. По данным посольства РФ в Янгоне, в апреле женщина получила предложение о трудоустройстве за рубежом.

Мир
Россия
Турция
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько времени уйдет на восстановление «Обороны Севастополя»
Мединский рекомендовал виновникам атаки на музей в Севастополе лечиться
Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран из-за сбитого вертолета
Политолог раскрыл истинное отношение Трампа к Путину и России
Сиамские близнецы родились в Словакии впервые почти за 20 лет
«Продажа пирожков»: Мединский о доходах панорамы Севастополя до 2014 года
Доля расчетов России со странами ШОС в национальных валютах превысила 90%
Генерал-полковник Чайко стал главкомом ВКС России
Врачи нашли зуб и волосы в яичнике 28-летней россиянки
Назван город, который хотят добавить в «Золотое кольцо»
Утерянный пазл: что нужно для достижения продовольственной безопасности
Звезда «Ландышей» рассказала о негативной реакции коллег на ее успех в кино
Военный эксперт назвал главную особенность украинского дрона Hornet
Россиянин погиб в ДТП в турецкой Аланье
«Должно быть подлинным»: раскрыт секрет нового спектакля «Анна Каренина»
Стали известны дата и место прощания с Людмилой Чурсиной
Мединский предупредил, что Украина «допрыгается» после удара по Севастополю
Пьянство мужа, брак с Андроповым, бездетность: как жила и умерла Чурсина
В Минцифры подтвердили разблокировку Roblox
Финансист предрек рублю ослабление к осени
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.