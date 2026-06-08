Россиянку спасли из мошеннического колл-центра в Мьянме

Гражданку России освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме, рассказали РИА Новости в посольстве России в Янгоне. По данным ведомства, в апреле женщина получила предложение о трудоустройстве за рубежом, прибыла в Янгон из Таиланда, после чего была доставлена в район города Мьявади в Каренской национальной области. Там ее принуждали к участию к деятельности аферистов под угрозой физического насилия.

В результате скоординированных действий посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе) и сил полиции Мьянмы 6 июня из мошеннического колл-центра Мьянмы была освобождена гражданка Российской Федерации, — сказано в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что в начале июня женщине удалось связаться с российским посольством в Янгоне и попросить помощи, и в настоящее время она находится в мьянманском депортационном центре и поддерживает контакт с российской стороной. Там же отметили, что ее возвращение в Россию будет организовано через территорию Таиланда при содействии сотрудников российского посольства в Бангкоке после согласования соответствующей даты.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт в Белгородской области. Женщина была завербована украинскими спецслужбами через мошеннические схемы, но в итоге самостоятельно обратилась в правоохранительные органы.