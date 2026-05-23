Россиянка едва не стала «живой бомбой» украинских спецслуж

Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт в Белгородской области, который готовился с привлечением местной жительницы, рассказали ТАСС в ЦОС ведомства. Женщина была завербована украинскими спецслужбами через мошеннические схемы, но в итоге самостоятельно обратилась в правоохранительные органы. Благодаря ее бдительности оперативникам удалось обезвредить подготовленное для взрыва устройство.

Изначально пострадавшая перевела крупную сумму денег на счета телефонных аферистов под предлогом защиты своих сбережений. После этого с ней связались кураторы, назвавшиеся российскими силовиками, и вовлекли в «операцию» по поимке преступников для возврата средств. По плану организаторов, женщина должна была забрать из тайника бомбу, принести ее в людное место и активировать, что привело бы к ее собственной гибели. В ведомстве подчеркнули, что спецслужбы Украины сейчас активно практикуют использование подобных «живых бомб» для диверсий.

В 2025–2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске противник совершил три резонансных теракта с участием смертников, завербованных через мошеннические колл-центры. До самой смерти они считали, что выполняют задания российских силовиков, — добавили в ЦОС.

До этого сотрудники ФСБ задержали завербованных Киевом выходцев из ближнего зарубежья, взорвавших БПЛА в воинской части. Операция проходила на территории Воронежской области. Возбуждены уголовные дела по статьям об оказании помощи противнику, о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.