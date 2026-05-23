23 мая 2026 в 08:54

Россиянка едва не стала «живой бомбой» украинских спецслуж

ФСБ предотвратила теракт в Белгородской области с участием смертницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт в Белгородской области, который готовился с привлечением местной жительницы, рассказали ТАСС в ЦОС ведомства. Женщина была завербована украинскими спецслужбами через мошеннические схемы, но в итоге самостоятельно обратилась в правоохранительные органы. Благодаря ее бдительности оперативникам удалось обезвредить подготовленное для взрыва устройство.

Изначально пострадавшая перевела крупную сумму денег на счета телефонных аферистов под предлогом защиты своих сбережений. После этого с ней связались кураторы, назвавшиеся российскими силовиками, и вовлекли в «операцию» по поимке преступников для возврата средств. По плану организаторов, женщина должна была забрать из тайника бомбу, принести ее в людное место и активировать, что привело бы к ее собственной гибели. В ведомстве подчеркнули, что спецслужбы Украины сейчас активно практикуют использование подобных «живых бомб» для диверсий.

В 2025–2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске противник совершил три резонансных теракта с участием смертников, завербованных через мошеннические колл-центры. До самой смерти они считали, что выполняют задания российских силовиков, — добавили в ЦОС.

До этого сотрудники ФСБ задержали завербованных Киевом выходцев из ближнего зарубежья, взорвавших БПЛА в воинской части. Операция проходила на территории Воронежской области. Возбуждены уголовные дела по статьям об оказании помощи противнику, о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

