На месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в результате комбинированного массированного беспилотного удара со стороны ВСУ

Судьба 11 студентов колледжа в Старобельске, который был атакован Вооруженными силами Украины, все еще остается неизвестной, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. Он отметил, что спасатели всю минувшую ночь разбирали завалы. Число жертв выросло до 10.

Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались — число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших — 48 человек. Еще остается неизвестным местонахождение 11 студентов, — написал Пасечник.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике 35 человек ранены при ударе ВСУ по общежитию. Как уточнил Пасечник, спасатели продолжают разбирать завалы, двоих удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Некоторые дети остались под завалами, поиски продолжаются.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.