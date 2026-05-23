Украина пыталась провести в России три теракта со смертниками ФСБ: обманутые Украиной смертники думали, что работают на силовиков РФ

В 2025–2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске были совершены организованные украинскими спецслужбами три теракта с использованием cмертников, сообщила ФСБ. По данным ведомства, участники до последнего думали, что выполняют задания якобы российских силовиков, передает РИА Новости.

В 2025–2026 гг. в городах Москве, Ставрополе и Луганске противником осуществлены три резонансных террористических акта с задействованием смертников, завербованных через мошеннические кол-центры, которые до момента гибели полагали, что выполняют задания российских силовиков, — отметили в ФСБ.

Ранее в Белгородской области предотвратили взрыв в людном месте, его должна была совершить местная жительница, которую убедили, что она помогает российским правоохранителям. Взрыв неминуемо привел бы к ее гибели и жертвам среди гражданского населения, указали в ФСБ.

До этого российские спецслужбы провели масштабную операцию и задержали 49 пособников украинских телефонных кол-центров, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Массовые задержания прошли в течение первых трех месяцев года сразу в 19 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Среди задержанных оказались как российские граждане, так и иностранцы.