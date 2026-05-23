Число погибших в результате аварии на шахте в Китае увеличилось

Число погибших в результате аварии на шахте в Китае выросло до 82

Число погибших увеличилось до 82 после взрыва газа в угольной шахте в провинции Шаньси, сообщило агентство Xinhua. Журналисты уточнили, что еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что лица, ответственные за инцидент, «взяты под контроль» в соответствии с законом, спасательные работы еще продолжаются. В материале указано, что инцидент произошел 22 мая примерно в 19:29 по местному времени (14:29 мск) на шахте «Люшэньюй» компании Tongzhou Group.

До этого сообщалось о девяти горняках, погибших при взрыве внутри угольной шахты в колумбийском департаменте Кундинамарка. Как уточнил губернатор региона Хорхе Эмилио Рей, тела работников уже найдены. Остальные шесть горняков были спасены и госпитализированы.

До этого сообщалось, что снежная масса сошла на руднике Ирокинда в Бурятии. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».