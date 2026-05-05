Девять горняков были погребены заживо при взрыве в угольной шахте

Девять горняков погибли при взрыве внутри угольной шахты в колумбийском департаменте Кундинамарка, сообщил в соцсети X губернатор региона Хорхе Эмилио Рей. По его словам, тела работников уже найдены. Остальные шесть горняков были спасены и госпитализированы.

Были обнаружены тела девяти шахтеров, которые оказались заблокированы на шахте La Trinidad в Сутатаусе, — отметил Рей.

