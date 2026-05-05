05 мая 2026 в 08:15

Девять горняков были погребены заживо при взрыве в угольной шахте

В Колумбии девять горняков погибли при взрыве в угольной шахте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Девять горняков погибли при взрыве внутри угольной шахты в колумбийском департаменте Кундинамарка, сообщил в соцсети X губернатор региона Хорхе Эмилио Рей. По его словам, тела работников уже найдены. Остальные шесть горняков были спасены и госпитализированы.

Были обнаружены тела девяти шахтеров, которые оказались заблокированы на шахте La Trinidad в Сутатаусе, — отметил Рей.

Ранее директор рудника в Бурятии был задержан по делу о гибели работников при сходе лавины. Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вскоре суд отправил директора рудника Ирокинда под домашний арест.

Также на одной из шахт в Кузбассе рабочий получил тяжелую производственную травму. К ответственности привлечены два сотрудника. Во время движения по одному из трапов пострадавший наступил на доску, которая сместилась. Мужчина провалился, и его нога попала под движущиеся элементы конвейера.

Колумбия
шахты
взрывы
погибшие
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
