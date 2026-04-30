Директору рудника избрали меру пресечения после гибели рабочих в Бурятии

Директора рудника отправили под домашний арест после гибели рабочих в Бурятии

Суд в Бурятии отправил под домашний арест директора рудника «Ирокинда», где под лавиной погибли шестеро рабочих, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, соответствующая мера будет действовать почти два месяца.

Сегодня Муйский районный суд согласился с позицией надзорного ведомства и избрал обвиняемому — директору рудника — меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 29 суток. Расследование уголовного дела продолжается, — сказано в сообщении.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели работников при сходе лавины. По данным ведомства, сейчас решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также стало известно, что рабочие шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике остались без электричества после атаки ВСУ. С ними вплоть до момента эвакуации поддерживалась связь, и приток воздуха в шахту был обеспечен в полном объеме. Позже спасателям удалось вызволить всех горняков в количестве 41 человека.