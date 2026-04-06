В ЛНР раскрыли, когда смогут поднять горняков из атакованной ВСУ шахты

Восстановить электроснабжение на шахте «Белореченская» в ЛНР, атакованной Вооруженными силами Украины, и поднять заблокированных горняков на поверхность планируется во второй половине дня, сообщило правительство региона в мессенджере МАХ со ссылкой на первого зампреда кабмина ЛНР Юрия Говтвина. Ранее глава республики Леонид Пасечник заявил, что под землей остаются 43 работника.

Руководитель штаба по обеспечению безопасности электроснабжения республики Говтвин, находившийся на месте событий, доложил, что горняков уже удалось поднять на безопасную высоту. С сотрудниками поддерживается устойчивая связь, и приток воздуха в шахту обеспечен в полном объеме.

Восстановить электроснабжение планируем сегодня во второй половине дня. После этого мы сможем поднять всех шахтеров на поверхность. Ситуация стоит на личном контроле главы Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника с ежечасным докладом ему лично, — сказал Говтвин.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали шахту в ЛНР исключительно для запугивания мирных жителей. По его словам, украинская армия также испытывает проблемы с поставками американского вооружения.