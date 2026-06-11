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11 июня 2026 в 09:15

Появились новые подробности о расстреле меломанов из-за громкой музыки

В Красноярске задержали мужчину за стрельбу по людям из-за громкой музыки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Красноярске задержали местного жителя, который из охотничьего ружья расстрелял компанию людей из-за громкой музыки, сообщила пресс-служба краевого ГСУ СК России в Telegram-канале. По данным ведомства, один человек погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести. Задержанному вменяют статьи об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Фигурант задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, все произошло в ночь на 11 июня в поселке Канифольный у магазина на улице Школьной. 39-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 38 до 40 лет слушали громкую музыку, что не понравилось подозреваемому. Между ними разгорелась ссора. Во время конфликта он взял ружье и несколько раз выстрелил в их сторону.

В ведомстве отметили, что пострадавшие попытались уехать на машине, но злоумышленник продолжил стрелять по автомобилю. Один из выстрелов пришелся 38-летнему мужчине в грудь — он скончался на месте. Остальных раненых госпитализировали, им оказывают помощь.

Ранее житель подмосковного города Мытищи выстрелил в окно многоэтажки после сделанного ему замечания. Инцидент произошел на улице Молодежной, откуда в дежурную часть полиции оперативно поступил сигнал о хулиганстве.

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