В Братске возбудили уголовное дело после ДТП с 11 пострадавшими

В Братске возбудили уголовное дело после ДТП с 11 пострадавшими

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом и самосвалом в Братске Иркутской области, сообщается в канале СУ СК России по региону на платформе МАКС. По информации ведомства, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших.

Следственным отделом по г. Братску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что авария произошла в центральном районе Братска на регулируемом перекрестке. Пассажирский автобус марки ПАЗ, где было 25 человек, столкнулся с самосвалом Shacman. В результате пострадали 11 пассажиров автобуса, среди них — один ребенок.

До этого в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Авария случилась на автодороге Инская — Барышево. Пострадали четыре человека, в том числе две 12-летние девочки.