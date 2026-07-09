Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 11:21

Появились детали дела экс-совладельцев Промсвязьбанка, объявленных в розыск

СК завершил расследование в отношении бывших бенефициаров Промсвязьбанка

Алексей Ананьев Алексей Ананьев Фото: Владимир Трефилов /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также еще 29 человек, которых следствие считает их сообщниками, сообщили в СКР. Их подозревают в покушении на мошенничество, растрате и легализации денег, полученных преступным путем.

В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых в виде земельных участков, объектов недвижимости и денежных средств, в том числе находящихся на счетах в иностранных банках, на сумму 97 млрд рублей, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год Дмитрий Ананьев создал преступную группу для хищения земельных участков, принадлежавших городу Санкт-Петербургу. Участники схемы подготовили фиктивные документы о якобы расположенных на них объектах капитального строительства и попытались выкупить землю без торгов.

Кроме того, как считает следствие, Дмитрий Ананьев создал еще одну группу для вывода средств из ПАО «Промсвязьбанк». Как сообщили в СКР, банк выдавал многомиллиардные кредиты фиктивным иностранным компаниям. После деньги переводились на счета подконтрольных зарубежных организаций. Общая сумма таких кредитов оценивается примерно в 4,5 млрд рублей.

По версии следствия, в том же году Дмитрий и Алексей Ананьевы организовали еще одну схему вывода денег из банка. Как считают в СК, «Промсвязьбанк» приобрел неликвидные ценные бумаги компаний, подконтрольных братьям. В результате 14 декабря 2017 года на зарубежные счета этих организаций было переведено 87,4 млрд рублей. Дмитрий и Алексей Ананьевы, являющиеся гражданами Кипра, находятся в международном розыске и заочно арестованы.

Ранее суд приговорил к срокам от пяти до шести лет колонии основателей торговой сети «Народная семья» Аллахверди Абдуллаева и финансового директора той же группы компаний Марианну Левинтову. Оба подсудимых признали вину. Их обвинили в хищении товара более 60 компаний на сумму 4 млрд рублей.

Общество
Санкт-Петербург
мошенничество
растрата
СКР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.