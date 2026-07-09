Появились детали дела экс-совладельцев Промсвязьбанка, объявленных в розыск

Следственный комитет завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также еще 29 человек, которых следствие считает их сообщниками, сообщили в СКР. Их подозревают в покушении на мошенничество, растрате и легализации денег, полученных преступным путем.

В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых в виде земельных участков, объектов недвижимости и денежных средств, в том числе находящихся на счетах в иностранных банках, на сумму 97 млрд рублей, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год Дмитрий Ананьев создал преступную группу для хищения земельных участков, принадлежавших городу Санкт-Петербургу. Участники схемы подготовили фиктивные документы о якобы расположенных на них объектах капитального строительства и попытались выкупить землю без торгов.

Кроме того, как считает следствие, Дмитрий Ананьев создал еще одну группу для вывода средств из ПАО «Промсвязьбанк». Как сообщили в СКР, банк выдавал многомиллиардные кредиты фиктивным иностранным компаниям. После деньги переводились на счета подконтрольных зарубежных организаций. Общая сумма таких кредитов оценивается примерно в 4,5 млрд рублей.

По версии следствия, в том же году Дмитрий и Алексей Ананьевы организовали еще одну схему вывода денег из банка. Как считают в СК, «Промсвязьбанк» приобрел неликвидные ценные бумаги компаний, подконтрольных братьям. В результате 14 декабря 2017 года на зарубежные счета этих организаций было переведено 87,4 млрд рублей. Дмитрий и Алексей Ананьевы, являющиеся гражданами Кипра, находятся в международном розыске и заочно арестованы.

Ранее суд приговорил к срокам от пяти до шести лет колонии основателей торговой сети «Народная семья» Аллахверди Абдуллаева и финансового директора той же группы компаний Марианну Левинтову. Оба подсудимых признали вину. Их обвинили в хищении товара более 60 компаний на сумму 4 млрд рублей.