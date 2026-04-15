Суд вынес приговор экс-главе Wikimart

Мещанский суд Москвы назначил условный срок бывшему генеральному директору интернет-ретейлера Wikimart Андрею Кленину по делу о растрате денег АКБ «Финпромбанк», сообщает ТАСС. Всего по делу указан ущерб на сумму порядка 3 млрд рублей, однако Кленина обвиняли в присвоении 651 млн рублей.

Признать Кленина виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным, — говорится в решении суда.

До этого суд ужесточил наказание бывшему главному инженеру компании «Концессии водоснабжения» Дмитрию Лебедеву. Его приговорили к пяти годам лишения свободы вместо ранее назначенных 3,5 года принудительных работ. Мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда и норм безопасности, что привело к взрыву газа на канализационной насосной станции № 4 в Волгограде и гибели шести человек.

До этого директора строительной компании Игоря Ругаева приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд Курска признал его виновным в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.