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15 июня 2026 в 17:50

Депздрав Москвы раскрыл правду о попавшем под удар молнии школьнике

Депздрав опроверг информацию об ударе молнии в школьника на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что молния ударила в 12-летнего школьника на юго-западе столицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, бригада скорой помощи осмотрела ребенка и оценила его состояние как стабильное, передает ТАСС.

Медицинская бригада скорой помощи осмотрела 12‑летнего мальчика, его состояние оценено как стабильное, в госпитализации он не нуждался. Предварительное предположение об ударе молнии не подтвердилось по результатам осмотра, — говорится в сообщении

Ранее Telegram-канал Mash писал, что молния якобы ударила рядом с 12-летним школьником во время грозы на юго-западе Москвы в Северном Бутово. В материале говорилось, что ребенок в тот момент играл в футбол на поле на Старобитцевской улице, а после разряда он почувствовал резкую боль в глазах и упал.

До этого молния ударила в девушку, отдыхавшую на пляже в Подрезово под Москвой, недалеко от города Пушкино. Инцидент произошел после того, как она пряталась от дождя под деревом, куда и попал атмосферный электрический разряд. У пострадавшей диагностировали ожог груди III степени и аритмогенный шок.

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