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24 июля 2026 в 01:11

Удар «свыше» не помешал китайцам запустить спутник на орбиту

Молния ударила в китайскую ракету при запуске спутника Tianlian II-06

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Молния поразила китайскую ракету-носитель почти сразу после старта с космодрома Сичан. Однако это не помешало успешному выводу спутника на орбиту, соответствующие видео появились в китайских социальных сетях.

Запуск состоялся 23 июля. Ракета Long March-3B («Чанчжэн-3B») вывела на орбиту спутник — ретранслятор данных Tianlian II-06. Примерно через 30 секунд после старта в нее ударила молния, но аппарат не получил повреждений и продолжил полет в штатном режиме.

Инцидент демонстрирует устойчивость современной космической техники к внешним воздействиям. Официальных заявлений о возможных последствиях удара не поступало.

Ранее в Красноярском крае в группу примерно из 50 туристов ударила молния. Инцидент произошел во время тура «Знакомства с Ергаками», когда две группы объединили для восхождения. Гид принял решение продолжать подъем, несмотря на ухудшающиеся и неблагоприятные погодные условия. В какой-то момент прямо в участников похода попал разряд молнии.

До этого молния ударила в шпиль «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге. Это произошло во время мощной грозы, которая накрыла город и Ленинградскую область. Гроза сопровождалась сильными осадками и грозовой активностью. Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Пулково произошли задержки рейсов.

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