Сбербанк принял решение по валютным картам Visa Сбербанк с осени 2026 года прекратит обслуживание неактивных валютных карт Visa

С сентября Сбербанк приостанавливает обслуживание неактивных валютных карт платежной системы Visa. Рассылка уведомлений затронула клиентов, которые длительное время не пользовались этими картами, сообщила пресс-служба кредитной организации в своих социальных сетях.

В СМС-сообщениях банк рекомендовал держателям заранее закрыть такие карты через мобильное приложение и перевести остатки на другие счета. Однако в пресс-службе уточнили, что изменения касаются исключительно неактивных карт с нулевым остатком и устаревших мультивалютных продуктов, поддержка которых уже прекращена.

Сбербанк не прекращает обслуживание клиентов с мультивалютными счетами, — уточнили в банке.

Все средства клиентов полностью сохранены и доступны для использования. Действующие мультивалютные и валютные счета продолжат обслуживаться в обычном режиме.

Ранее стало известно, что российские банки постепенно заменяют карты международных платежных систем Visa и Mastercard на «Мир», при этом ряд кредитных организаций рассчитывает завершить этот процесс не ранее 2030 года. В настоящее время карта «Мир» является основным платежным инструментом в стране: ее доля в объеме операций достигает 75%, сказано в публикации.