Платежная система Visa сократит тысячи сотрудников

Платежный гигант Visa планирует сократить около 2,6 тыс. сотрудников, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо главного исполнительного директора компании Райана Макинерни. Под увольнения попадет примерно 7% от общего числа работников международной системы.

Главной целью таких мер называется повышение операционной эффективности бизнеса в условиях растущей конкуренции на рынке платежных услуг. Оптимизация затронет преимущественно технологические подразделения и группы, отвечающие за разработку новых продуктов. Процесс реструктуризации станет одной из самых масштабных волн сокращений в компании за последнее время.

Ранее стало известно, что российские банки постепенно заменяют карты международных платежных систем Visa и Mastercard на «Мир», при этом ряд кредитных организаций рассчитывает завершить этот процесс не ранее 2030 года. В настоящее время карта «Мир» является основным платежным инструментом в стране: ее доля в объеме операций достигает 75%.

Прежде депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что с 1 сентября в России начнет внедряться универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. По его словам, этот новый механизм будет применяться в магазинах и заведениях общественного питания.