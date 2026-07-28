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28 июля 2026 в 17:30

Платежная система Visa сократит тысячи сотрудников

Bloomberg: Visa проведет массовые увольнения в технологических отделах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Платежный гигант Visa планирует сократить около 2,6 тыс. сотрудников, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо главного исполнительного директора компании Райана Макинерни. Под увольнения попадет примерно 7% от общего числа работников международной системы.

Главной целью таких мер называется повышение операционной эффективности бизнеса в условиях растущей конкуренции на рынке платежных услуг. Оптимизация затронет преимущественно технологические подразделения и группы, отвечающие за разработку новых продуктов. Процесс реструктуризации станет одной из самых масштабных волн сокращений в компании за последнее время.

Ранее стало известно, что российские банки постепенно заменяют карты международных платежных систем Visa и Mastercard на «Мир», при этом ряд кредитных организаций рассчитывает завершить этот процесс не ранее 2030 года. В настоящее время карта «Мир» является основным платежным инструментом в стране: ее доля в объеме операций достигает 75%.

Прежде депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что с 1 сентября в России начнет внедряться универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. По его словам, этот новый механизм будет применяться в магазинах и заведениях общественного питания.

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