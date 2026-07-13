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13 июля 2026 в 14:14

Крупнейший немецкий автоконцерн может сократить 50 тыс. сотрудников

Volkswagen планирует сократить 50 тыс. сотрудников для снижения затрат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Немецкий автоконцерн ⁠Volkswagen рассматривает сокращение штата примерно на 50 тыс. рабочих мест, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ компании. Отмечается, что меры могут быть приняты в целях снижения затрат компании.

Volkswagen может сократить около 50 тыс. дополнительных рабочих мест ⁠на основании расчетов, направленных на то, чтобы привести автопроизводителя ‌в соответствие с ‌уровнем конкурентоспособности других компаний по затратам, — сказано в заявлении.

Помимо уже согласованных сокращений, которые также затронут дочерние группы Porsche и Audi, компания намерена продолжить работу над сокращением расходов. В заявлении гендиректора Оливера Блюме отмечается, что разница в затратах по сравнению с конкурентами составляет только 20%.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует закрыть четыре завода в Германии к 2031 году. Компания готовит масштабную программу сокращения расходов на фоне кризисной ситуации.

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