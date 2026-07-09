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09 июля 2026 в 15:03

Volkswagen закрывает заводы в Германии

Volkswagen закроет четыре завода в Германии к 2031 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует закрыть четыре завода в Германии к 2031 году, сообщает Der Spiegel. По данным издания, компания готовит масштабную программу сокращения расходов на фоне кризисной ситуации.

Производство на предприятиях в Цвиккау и Эмдене планируется свернуть в течение ближайших пяти лет. Кроме того, под закрытие попадут заводы в Ганновере и предприятие Audi в Неккарзульме. Как отмечается, Volkswagen намерен сократить капитальные инвестиции примерно на 15% в ближайшие пять лет. Общие расходы концерна планируется уменьшить на €11 млрд к концу 2030 года.

Также руководство компании рассматривает выделение основного бренда Volkswagen и подразделений по производству компонентов в отдельные юридические лица. По информации издания, программа оптимизации затронет и персонал. Концерн рассчитывает сократить около 100 тыс. сотрудников.

Ранее стало известно, что автомобильный бренд ESTEO представил новый V27 — премиальный внедорожник V-серии для дальних маршрутов и сложных условий. Модель отличается гибридной системой, интеллектуальным полным приводом и высоким уровнем безопасности.

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