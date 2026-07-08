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08 июля 2026 в 17:53

ESTEO выпустит флагманский внедорожник V27

Фото: Пресс-служба ESTEO
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Автомобильный бренд ESTEO представил новый V27 — премиальный внедорожник V-серии для дальних маршрутов и сложных условий. Модель отличается гибридной системой, интеллектуальным полным приводом и высоким уровнем безопасности.

ESTEO V27 построен на базе гибридной системы Golden REEV. Автомобиль оснащен двумя электромоторами общей мощностью 456 лошадиных сил. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с турбонаддувом выполняет роль генератора, подзаряжая батарею. Двигательная установка демонстрирует термический КПД в 45,79% и энергоэффективность в 3,71 кВт·ч на литр топлива. ESTEO V27 способен проехать более 800 километров без дозаправки.

Внедорожник имеет дорожный просвет 220 мм, что позволяет ему преодолевать подъемы с углом наклона до 60%. Благодаря интеллектуальной системе полного привода i-AWD автомобиль мгновенно реагирует и гибко распределяет крутящий момент между колесами. Мощность силовой установки составляет 505 Н·м, что обеспечивает плавное движение по сложным поверхностям.

Стоимость внедорожника ESTEO V27, относящегося к классу технологичных и премиальных автомобилей, составит 5,75 млн рублей при рекомендованной розничной цене. При этом автомобиль имеет право на государственную субсидию в размере 925 тыс. рублей.

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