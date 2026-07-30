Президент Украины Владимир Зеленский пытается масштабировать конфликт путем вовлечения в него других государств, высказала мнение представитель МИД России Мария Захарова в ответ на налеты беспилотников на суда в Черном море. По ее словам, глава Украины недоговороспособен, сообщает пресс-служба дипведомства.

Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт, — заявила Захарова.

Она отметила лицемерие Зеленского, который, по ее словам, во время своей поездки в США декларировал стремление прекратить огонь, но в то же время санкционировал нападения на международные топливно-энергетические цепочки. Представитель дипведомства отметила, что ВСУ регулярно бьют по активам Соединенных Штатов, у которых также постоянно просят помощи.

Ранее Зеленский потребовал от союзников из Европы поставки систем ПВО после ночных авиаударов Вооруженных сил России. С его слов, союзники хорошо осведомлены о необходимых средствах для помощи Киеву.