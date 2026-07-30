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30 июля 2026 в 18:21

В Петербурге задержали главу стройкомпании после смерти сотрудника

Глава стройкомпании стал фигурантом дела о сокрытии гибели рабочего в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге задержали генерального директора строительной компании, которого подозревают в попытке скрыть гибель своего сотрудника после падения с высоты пятого этажа, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу. По версии следствия, после произошедшего фигурант вывез тело погибшего в лесополосу, чтобы скрыть обстоятельства смерти.

28 июля в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе прохожий обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе грамотно спланированных следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что погибший работал разнорабочим на строительном объекте. Во время выполнения работ он упал с высоты пятого этажа и получил смертельные травмы. Фигурант дела, чтобы скрыть происшествие, погрузил тело в машину и вывез в лесополосу, — отмечается в сообщении.

С задержанным проводят следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее во Владивостоке два работника строительной площадки погибли после падения с высоты. На место происшествия прибыли две бригады реанимации, однако полученные строителями травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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